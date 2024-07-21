Киев • УНН
Правоохранители ищут мужчину, подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Полиция предоставила детальное описание внешности и одежды подозреваемого и просит граждан сообщать любую информацию о нем.
Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.
Детали
Правоохранительные органы просят помощи в установлении личности и места пребывания мужчины, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.
По информации, разыскиваемому мужчине около 20 лет. Его рост составляет от 170 до 180 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение. На момент совершения преступления мужчина был одет в спортивные штаны темного цвета и черную кофту с длинным рукавом. Поверх кофты он носил красную футболку с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. На голове у него была панама темного цвета с эмблемой по центру и широкими полями. На ногах он имел белые высокие носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой. На руках были красные перчатки.
Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника - звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102
Однако, не пытайтесь самостоятельно задержать разыскиваемого или лицо, которое может быть на него похоже. Любые действия должны быть осуществлены только работниками правоохранительных органов.
Во Львове прощаются с Ириной Фарион21 июля 2024, 16:20 • 11630 просмотров