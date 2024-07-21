Правоохранители устанавливают личность и местонахождение мужчины, который может быть причастен к убийству Ирины Фарион. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Правоохранительные органы просят помощи в установлении личности и места пребывания мужчины, которого подозревают в причастности к убийству Ирины Фарион.

По информации, разыскиваемому мужчине около 20 лет. Его рост составляет от 170 до 180 сантиметров. Он имеет худощавое телосложение. На момент совершения преступления мужчина был одет в спортивные штаны темного цвета и черную кофту с длинным рукавом. Поверх кофты он носил красную футболку с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. На голове у него была панама темного цвета с эмблемой по центру и широкими полями. На ногах он имел белые высокие носки и красно-черные кроссовки с белой подошвой. На руках были красные перчатки.

Если вы владеете информацией, которая поможет идентифицировать личность и установить местонахождение разыскиваемого злоумышленника - звоните по телефонам 0684409164, 0933450461 или на оперативную линию 102 - Национальная полиция Украины.

Однако, не пытайтесь самостоятельно задержать разыскиваемого или лицо, которое может быть на него похоже. Любые действия должны быть осуществлены только работниками правоохранительных органов.

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