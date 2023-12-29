Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек

Во Львове спасатели завершили обследование зданий, которые были изуродованы во время последней российской атаки. Работники ГСЧС обнаружили 5 человек, которые находились в поврежденном доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу чрезвычайников.

5 человек спасены работниками ГСЧС из поврежденного дома во время обследования помещений. ... Чрезвычайники осмотрели каждую квартиру нет ли там людей, которым нужна помощь, чтобы убедиться, что всем жителям дома не угрожает опасность. - сообщили в ГСЧС Украины.

Детали

В общем, по данным спасателей от российских обстрелов во Львове в четверг один человек погиб и еще 30 людей получили травмы.

Из-за прилетов есть разрушения гражданской инфраструктуры: взрывной волной изрешечены жилые дома и автомобили гражданских лиц.

Во Львове в результате ракетного обстрела погиб украинский баскетболист и тренер Виктор Кобзыстый

Напомним

Ранее о последствиях атаки сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий. По его данным было известно о 30 пострадавших, в частности двое детей. 16 человек госпитализировали.