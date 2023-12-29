Во Львове из разрушенных домов спасатели вывели пятерых человек
Спасатели во Львове спасли 5 человек из дома, попавшего под российский обстрел, в результате которого один человек погиб и 30 получили ранения.
россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров
Министр обороны Украины обвинил Россию в терроре и геноциде украинцев, подчеркнув, что запасы ракет позволяют агрессору наносить дальнейшие удары, но правительство Украины продвигается в вопросе получения достаточного количества средств ПВО.
За 2023 год в бюджет поступило 1,6 триллионов гривен налогов - Минфин
Государственный бюджет Украины собрал 1,66 триллиона гривен в 2023 году, основными поступлениями были налоги и таможенные сборы, хотя проблемы на границе с Польшей повлияли на таможенные поступления.
Кипер: завтра в Одессе будет объявлен траур по погибшим от российских обстрелов
В Одессе объявлен день траура по жертвам российского ракетного удара, в результате которого погибли четыре человека.
До девяти увеличилось количество пострадавших в Смеле до девяти
Российский ракетный удар по Смеле, Черкасская область, Украина, увеличил количество жертв до девяти, повреждено более пятидесяти домов.
Похищали персональные данные и деньги украинцев: правоохранители за сутки ликвидировали более 100 мошеннических call-центров
Украинские власти ликвидировали более 100 мошеннических колл-центров, которые использовались для кражи данных и мошенничества.
Украинские спортсмены призывают не допускать российских и белорусских атлетов к Олимпиаде в Париже
Украинские спортсмены требуют запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпиаде 2024 года из-за их поддержки российской против Украины.
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
Священник Евгений Воробьев использовал людей и газовые баллончики, чтобы заблокировать прихожанам вход в храм после перехода в Православную Церковь Украины.
Кабмин упростил процедуру назначения льгот на оплату ЖКУ для ветеранов и их семей
Кабинет министров Украины упростил процедуру назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.
Черкасская область: количество пострадавших в Смеле увеличилось до восьми человек
В результате российского ракетного удара по Смеле, Черкасская область, были ранены 8 человек, в том числе ребенок, повреждены более 50 домов.