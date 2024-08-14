Во Франции разбились два военных самолета Mirage, продолжаются поиски пилотов

Во Франции произошла авиакатастрофа с участием двух военных самолетов Mirage, продолжаются поиски пилотов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на BFMTV.

Детали

Авария с участием двух военных самолетов произошла в середине дня в среду в Мерет-и-Мозеле, и "начались поиски пилотов", говорится в пресс-релизе префектуры.

О человеческих жертвах не сообщается.

"Военные власти предоставят информацию о причинах аварии", - добавляют в сообщении, объясняя, что "дальнейшая информация будет предоставлена, как только появятся какие-либо новые сведения".

По данным региональной газеты L'Est Républicain, в аварии участвовали "два самолета Mirage".

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