Во Франции осудили пилота, который случайно убил крылом самолета парашютиста

Французский суд м. Монтобани приговорил к одному году условно 64-летнего пилота за непреднамеренное убийство парашютиста крылом своего самолета во время прыжка. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Цитата Столкновение произошло между первым парашютистом в вингсьюте и левым крылом самолета через несколько секунд после того, как он выпрыгнул из самолета. Вингсьют-парашютист от удара погиб - говорится в сообщении.

Детали

В швейцарском самолете Pilatus PC-6 находились 10 парашютистов и один тренер, 40-летний пострадавший был первым, кто выпрыгнул из самолета.

По заключению экспертов пилот подумал, что отошел от траектории спуска парашютистов, но через несколько секунд он почувствовал сильный толчок "и понял, что ударил одного из парашютистов".

Отмечается, что несколько факторов могли способствовать катастрофе, в частности отсутствие инструктажа на борту между парашютистами и пилотом, а также немедленное крутое снижение самолета, управляемое пилотом, который не имел визуального контакта с парашютистами в вингсьюте.

Согласно сообщению, пилот, которому на момент аварии было 58 лет, летел сам в тот день, нарушая медицинскую справку, которая запрещала ему летать самостоятельно.

Ассоциация школ прыжков с парашютом, которая организовала мероприятие и работала в то время пилотом, сообщила Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации, что они внесли изменения в свою документацию и приняли рекомендованные меры.

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