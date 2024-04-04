Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  116869 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  119914 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  120867 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  111614 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  138849 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101556 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  104486 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128522 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128934 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123979 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

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Евгений Нищук стал новым директором и художественным руководителем Театра им. И. Франко

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Публикации

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  218652 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  224357 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  258630 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  528512 просмотра

Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

Франция опровергла заявления россии о том, что во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран она выразила готовность к диалогу по Украине или к обсуждению возможных мирных переговоров.

Война •   •  12297 просмотра
Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 5 частных домов, учебное заведение и детский сад, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  11766 просмотра
Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА

На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА

Российские войска совершили 320 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  11638 просмотра
На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА

Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

В результате ударов российских беспилотников по Харьковской области погибли 4 человека, в том числе 3 спасателя и 68-летняя женщина, еще 12 получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Война •   •  14343 просмотра
Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала 12 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, различным украинским учреждениям, в том числе военным частям и медицинским учреждениям.

Война •   •  14979 просмотра
Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив дом культуры, гимназию, частную школу и частный дом, но обошлось без жертв.

Общество •   •  18394 просмотра
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

Четыре человека погибли и 12 получили ранения в результате ночной атаки российских войск на Харьков с применением беспилотников "шахед".

Общество •   •  19626 просмотра
Последствия ночной атаки на Харьков: погибли четыре человека 12 - ранены

Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

Украинская противовоздушная оборона сбила 11 из 20 российских беспилотников, запущенных ночью.

Война •   •  99927 просмотра
Украинская ПВО ночью сбила 11 из 20 "шахедов" - Генштаб

На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 65 боевых столкновений, во время которых противник нанес 6 ракетных и 85 авиационных ударов, а также совершил 88 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  50608 просмотра
На фронте произошло 65 боевых столкновений - Генштаб

Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС

В результате российских ударов по Харькову погибли спасатели, которые были водителями, и были ранены другие, в том числе медсестра.

Общество •   •  41665 просмотра
Погибшие в Харькове спасатели были водителями ГСЧС