Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

Франция опровергла заявления россии о том, что она выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможных мирных переговоров во время телефонного разговора министров обороны стран Себастьяна Лекорню и сергея шойгу в среду, 3 апреля. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова французского правительственного источника, передает УНН.

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Как пишет Reuters, через два года после вторжения москвы в Украину, министерство обороны россии заявило, что в разговоре между министром обороны Франции Себастьяном Лекорню и его российским коллегой сергеем шойгу была отмечена "готовность к диалогу по Украине".

По его словам, отправной точкой для дискуссий могли бы стать переговоры 2022 года между россией и Украиной в Турции, которые закончились безрезультатно.

"Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговоров или чего-то подобного", - заявил источник во французском правительстве.

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Во французском отчете о первых с октября 2022 года и инициированных Парижем переговорах говорится, что разговор шел о повышенной террористической угрозе после нападения в москве, ответственность за которое взял на себя филиал "Исламского государства".

В свою очередь в российском заявлении говорится о том, что любая идея проведения встречи в Швейцарии по достижению мира в Украине "бессмысленна", если в ней не будет участвовать россия.

Также шойгу отметил, что любая "практическая реализация" предложения Макрона в прошлом месяце по отправке войск на Украину "создаст проблемы для Франции".

В противовес этому, в заявлении министерства обороны Франции осудили "агрессивную войну", развязанную россией против Украины.

"Франция будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется, и так интенсивно, как это необходимо", - говорится в заявлении.

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