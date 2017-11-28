Внутренне перемещенные лица могут способствовать разрешению конфликта на Донбассе - Хуг

"Внутренне перемещении лица не является проблемой, они являются потенциальным решением проблемы", - сказал А.Хуг.

Представитель Специальной мониторинговой миссии призвал к толерантности по отношению к данной категории лиц и оказания им помощи и защиты.

"Внутренне перемещенные лица и общины, в которых они находятся, которые предоставили им возможность жить у себя - они могут предоставить возможность и другим для выхода из этого конфликта. Мы также должны признать, что в противном случае ситуация только ухудшится", - подчеркнул он.

По словам А.Хуга, внутренне перемещенные лица должны иметь право вернуться домой и присоединиться к процессу восстановления собственных домов и региона в целом.

Напомним, по словам первого заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в зоне АТО этого года погибло или получило ранения 400 гражданских лиц.