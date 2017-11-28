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Внутрішньо переміщенні особи можуть сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі - Хуг

Внутрішньо переміщенні особи можуть сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі - Хуг

Київ • УНН

 • 11844 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг вважає, що внутрішньо переміщені особи та громади, в яких вони тимчасово проживають, можуть сприяти вирішенню конфлікту на Донбасі. Про це він заявив у вівторок, виступаючи на конференції у Києві, передає УНН.

"Внутрішньо переміщенні особи не є проблемою, вони є потенціальним рішенням проблеми", - сказав А.Хуг.

Представник Спеціальної моніторингової місії закликав до толерантності по відношенню до даної категорії осіб та надання їм допомоги та захисту.

"Внутрішньо переміщені особи та громади, в яких вони перебувають, які надали їм можливість жити в себе – вони можуть надати можливість й іншим для виходу з цього конфлікту. Ми також повинні признати, що в іншому разі ситуація лише погіршиться", - підкреслив він.

За словами А.Хуга, внутрішньо переміщені особи повинні мати право повернутися додому та приєднатися до процесу відбудови власних домівок та регіону в цілому.

Нагадаємо, за словами першого заступника голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, у зоні АТО цього року загинуло або дістало поранення 400 цивільних осіб.

 

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