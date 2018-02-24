В результате двойного взрыва в Йемене погибли десятки людей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. В портовом городе Аден на юге Йемена в результате двойного взрыва погибли десятки людей, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что только в один из госпиталей города привезли тела пяти погибших, большинство из которых военнослужащие. Также в больницу доставили нескольких раненых, среди которых и гражданские лица. Точное количество жертв пока не известно.
По словам местных жителей, в районе произошли два мощных взрыва.
"Исламское государство" взяло на себя ответственность за атаку.
Как сообщал УНН, в Афганистане погибли 23 человека в результате серии атак.