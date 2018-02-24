Внаслідок подвійного вибуху в Ємені загинули десятки людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. У портовому місті Аден на півдні Ємену внаслідок подвійного вибуху загинули десятки людей, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що лише в один з госпіталей міста привезли тіла п'яти загиблих, більшість з яких військовослужбовці. Також до лікарні доставили декількох поранених, серед яких і цивільні особи. Точна кількість жертв поки не відома.
За словами місцевих жителів, у районі сталось два потужних вибухи.
"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за атаку.
Як повідомляв УНН, в Афганістані загинули щонайменше 23 людини в результаті серії атак.