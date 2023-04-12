Вклад в будущее страны: семьи, пострадавшие от войны, получают "второе дыхание" на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

ukru
Эксклюзив
12:17 • 9753 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 97789 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129052 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 118962 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133296 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116335 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 130963 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125294 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109008 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102743 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123296 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 134919 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117279 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 119851 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115268 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 211953 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242575 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182015 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 187847 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223512 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 74246 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111408 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119552 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135092 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 169820 просмотра
Актуальное
Вклад в будущее страны: семьи, пострадавшие от войны, получают "второе дыхание" на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Вклад в будущее страны: семьи, пострадавшие от войны, получают "второе дыхание" на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Киев • УНН

 • 1690107 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Благотворительный фонд Вадима Столара в рамках одного из приоритетных направлений своей работы – социально-психологической поддержки украинцев – провел четвертый этап проекта “Відновись”.

Эта инициатива направлена на семьи, которые из-за войны потеряли одного из родителей или остались без жилья. Для психологического и физического восстановления Фонд устраивает для них недельные заезды в отели в живописных и безопасных уголках нашей страны.

С родителями и детьми работают квалифицированные специалисты – от аниматоров до психологов и арт-терапевтов. Волонтеры делают все, чтобы гостям было уютно и комфортно, организовывая их быт и досуг.

О том, как прошел весенний “Відновись” – из первых уст в нашем материале.

Глобальная задача “Відновись” – дать людям силы и веру дождаться победы, – Вадим Столар

“Для меня и для всей команды проект “Відновись” имеет особое значение, потому что это – наш вклад в будущее. Наша цель – дать людям эмоциональную перезагрузку, возможность собраться с силами и вернуться к полноценной жизни. Мы объединяем людей со всей Украины в одну большую семью. “Відновись” – это важный вклад в счастливое будущее страны и людей”, – объясняет основатель Фонда Вадим Столар.

Волонтер Фонда Наталья Приходько рассказывает, что уже с самого начала проекта его организаторы поняли – это история с продолжением.

“Уже во время первого этапа нашего проекта “Відновись” мы поняли, что будем обязательно продолжать. Мы посмотрели в глаза людей и поняли, насколько важна для них такая перезагрузка. К сожалению, война продолжается, и еще большее количество украинцев нуждаются в нашей помощи, моральной поддержке. Мы хотим дать людям определенное “второе дыхание”, – подчеркивает Наталья.

Финансирование на 7 млн гривен и помощь для почти 700 человек, – Фонд Вадима Столара

Фонд Вадима Столара вместе с его основателем профинансировали этот проект уже более чем на 7 млн грн.

"В этом этапе проекта "Відновись" приняли участие более 150 человек. А всего с августа 2022 года проект охватил уже почти 700 человек. Мы видим те результаты, с которыми люди едут, и понимаем, что это вдохновляет их дальше жить, дальше двигаться и ждать нашей победы", - убеждена волонтер.

Она акцентирует, что в "Відновись" работает большая команда волонтеров и профессионалов. Это и психологи, и арттерапевты, и аниматоры - люди, которые помогают взрослым и детям перезагрузить мысли в живописной и безопасной местности в Карпатах.

Как объясняет психолог Наталья, участники проекта оказались в очень тяжелых жизненных ситуациях, испытали горе, потери. Поэтому для них очень важно эмоционально восстановиться, отвлечься, переключить внимание. А также набраться сил и ресурсов, чтобы научиться дальше жить в тех обстоятельствах, в которых они оказались.

"Такие проекты помогают людям понять, что они не одни в своей беде. К сожалению, таких семей очень много. Но приняв участие в "Відновись", они раскрываются, общаются, улыбаются. И они помогают друг другу - а это очень важно", - прокомментировала психолог Инна.

Представители команды проекта признают, что каждый заезд получают что-то свое, уникальный опыт и эмоции.
Координатор "Відновись" Людмила рассказала, что сложно находиться в таком насыщенном ритме в течение семи дней. Но когда ты видишь искренние, веселые глаза детей и улыбки взрослых, о физической усталости ты забываешь:

"Сложнее всего расставаться с людьми, с которыми за неделю стали одной семьей. Меня восхищает, как меняется настроение людей от первого до последнего дня на нашем проекте. Это невероятные люди, которые вдохновляют продолжать "Відновись" и дальше".

"Каждый заезд уникален и не похож на предыдущий, в частности четвертый был невероятно весенним, добрым, позитивным. Каждый раз мы видим улыбки на лицах детей, чувствуем их объятия, но каждые улыбка или объятия - уникальны, как и каждый ребенок. Однако не меньше чем детские нас радуют улыбки и объятия мам. Все беды, которые выпали на их долю, они переживают значительно глубже и сложнее, чем дети. И когда мы понимаем, что нам удалось хоть немного утешить родителей, мы считаем, что выполнили свою задачу, а даже перевыполнили", - прокомментировал аниматор Артур.

Парень объясняет, что к каждому заезду команда готовится отдельно, поэтому каждый раз программа уникальна:

"На этот раз мы встречали весну и готовились к Пасхе. Также ходили в лес искать первоцветы - и нашли. Дети были в восторге! А завершали четвертый сезон пасхальным квестом, раскрашиванием яиц и тематической вечеринкой".

На самом деле работу команды нельзя назвать легкой, потому что она является эмоционально изнурительной.

"Это эмоционально сложная работа, она требует больших внутренних затрат, внутреннего ресурса специалиста. Но это именно то, что мы можем делать. И я считаю, что сегодня каждый должен делать то, что может, для нашей страны, для нашей победы", - уверена Наталья, психолог проекта.

"Самое сложное, когда сочетаются эмоции детей и взрослых. Когда в начале заезда я подхожу к мальчику и спрашиваю его: "Скажи, с кем ты сюда приехал?" Он отвечает: "С мамой... и с папой". А я поднимаю глаза, смотрю на маму и понимаю, что папа не приехал и уже никогда не приедет", - из своего опыта дополняет аниматор Оля.

Отзывы участников вдохновляют продолжать “Відновись”

Однако все трудности кажутся уже не такими серьезными, когда команда проекта видит результаты своих усилий. А когда сами участники в конце заезда не сдерживаются от эмоций – и подавно. Эти живые отзывы людей действительно вдохновляют.

Участница Светлана: “Мы стали дружной семьей, зарядились положительными эмоциями, отдохнули, познакомились с Карпатами. Теперь я найду энергию, чтобы поддерживать других. Дети очень довольны, понравилось все: мастер-классы, квесты, походы, экскурсии, бассейн, общение с аниматорами. Большое спасибо всей команде.”

Оксана: “Спасибо всем, кто работал над проектом “Відновись”! Вы невероятные! Благодаря вам каждый из нас сделал большой шаг вперед для того, чтобы жить дальше.”

Своего восторга не сдерживают и маленькие участники, в частности Александра, младший братик которой во время проекта научился танцевать.

“Это была самая сказочная неделя в моей жизни, я получила столько положительных эмоций – не передать словами. Мы очень вас полюбили. Теперь одной из моих мечт будет снова с вами встретиться.” – уверяет она.

Когда видишь искренние эмоции, радость, окрыление людей, на долю которых выпало столько горя, хочется подписаться под словами еще одной из участниц Марии: “Вы делаете что-то невероятное. Сил и вдохновения вам и в дальнейшем воплощать такие проекты и помогать тем, кто в этом так нуждается.

Как получить помощь от проекта “Відновись” Фонда Вадима Столара.

Благотворительный фонд Вадима Столара будет продолжать проект “Відновись”, чтобы охватить как можно больше семей, которые нуждаются в моральной перезагрузке. Чтобы стать участником и получить помощь необходимо:

  • Соответствовать критериям, которые позволяют принять участие в проекте, а именно: семьи с детьми до 18 лет, у которых одного из родителей забрала война, а также те, кто потерял жилье.
  • Подготовить документы, подтверждающие принадлежность семьи к одной из категорий, на которые направлен проект.
  • Следить за новостями Фонда Вадима Столара в соцсетях или на сайте, чтобы не пропустить открытие регистрации на сайте Фонда.

    • Ссылки:

    Украинские Национальные Новости

    Украинские Национальные Новости

    Обществопубликации

    Обратиться по вопросам размещения рекламы