Вклад в будущее страны: семьи, пострадавшие от войны, получают "второе дыхание" на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Глобальная задача “Відновись” – дать людям силы и веру дождаться победы, – Вадим Столар

“Для меня и для всей команды проект “Відновись” имеет особое значение, потому что это – наш вклад в будущее. Наша цель – дать людям эмоциональную перезагрузку, возможность собраться с силами и вернуться к полноценной жизни. Мы объединяем людей со всей Украины в одну большую семью. “Відновись” – это важный вклад в счастливое будущее страны и людей”, – объясняет основатель Фонда Вадим Столар.

Волонтер Фонда Наталья Приходько рассказывает, что уже с самого начала проекта его организаторы поняли – это история с продолжением.

“Уже во время первого этапа нашего проекта “Відновись” мы поняли, что будем обязательно продолжать. Мы посмотрели в глаза людей и поняли, насколько важна для них такая перезагрузка. К сожалению, война продолжается, и еще большее количество украинцев нуждаются в нашей помощи, моральной поддержке. Мы хотим дать людям определенное “второе дыхание”, – подчеркивает Наталья.

Финансирование на 7 млн гривен и помощь для почти 700 человек, – Фонд Вадима Столара

Фонд Вадима Столара вместе с его основателем профинансировали этот проект уже более чем на 7 млн грн.

"В этом этапе проекта "Відновись" приняли участие более 150 человек. А всего с августа 2022 года проект охватил уже почти 700 человек. Мы видим те результаты, с которыми люди едут, и понимаем, что это вдохновляет их дальше жить, дальше двигаться и ждать нашей победы", - убеждена волонтер.

Она акцентирует, что в "Відновись" работает большая команда волонтеров и профессионалов. Это и психологи, и арттерапевты, и аниматоры - люди, которые помогают взрослым и детям перезагрузить мысли в живописной и безопасной местности в Карпатах.

Как объясняет психолог Наталья, участники проекта оказались в очень тяжелых жизненных ситуациях, испытали горе, потери. Поэтому для них очень важно эмоционально восстановиться, отвлечься, переключить внимание. А также набраться сил и ресурсов, чтобы научиться дальше жить в тех обстоятельствах, в которых они оказались.

"Такие проекты помогают людям понять, что они не одни в своей беде. К сожалению, таких семей очень много. Но приняв участие в "Відновись", они раскрываются, общаются, улыбаются. И они помогают друг другу - а это очень важно", - прокомментировала психолог Инна.

Представители команды проекта признают, что каждый заезд получают что-то свое, уникальный опыт и эмоции.

Координатор "Відновись" Людмила рассказала, что сложно находиться в таком насыщенном ритме в течение семи дней. Но когда ты видишь искренние, веселые глаза детей и улыбки взрослых, о физической усталости ты забываешь:

"Сложнее всего расставаться с людьми, с которыми за неделю стали одной семьей. Меня восхищает, как меняется настроение людей от первого до последнего дня на нашем проекте. Это невероятные люди, которые вдохновляют продолжать "Відновись" и дальше".

"Каждый заезд уникален и не похож на предыдущий, в частности четвертый был невероятно весенним, добрым, позитивным. Каждый раз мы видим улыбки на лицах детей, чувствуем их объятия, но каждые улыбка или объятия - уникальны, как и каждый ребенок. Однако не меньше чем детские нас радуют улыбки и объятия мам. Все беды, которые выпали на их долю, они переживают значительно глубже и сложнее, чем дети. И когда мы понимаем, что нам удалось хоть немного утешить родителей, мы считаем, что выполнили свою задачу, а даже перевыполнили", - прокомментировал аниматор Артур.

Парень объясняет, что к каждому заезду команда готовится отдельно, поэтому каждый раз программа уникальна:

"На этот раз мы встречали весну и готовились к Пасхе. Также ходили в лес искать первоцветы - и нашли. Дети были в восторге! А завершали четвертый сезон пасхальным квестом, раскрашиванием яиц и тематической вечеринкой".

На самом деле работу команды нельзя назвать легкой, потому что она является эмоционально изнурительной.

"Это эмоционально сложная работа, она требует больших внутренних затрат, внутреннего ресурса специалиста. Но это именно то, что мы можем делать. И я считаю, что сегодня каждый должен делать то, что может, для нашей страны, для нашей победы", - уверена Наталья, психолог проекта.

"Самое сложное, когда сочетаются эмоции детей и взрослых. Когда в начале заезда я подхожу к мальчику и спрашиваю его: "Скажи, с кем ты сюда приехал?" Он отвечает: "С мамой... и с папой". А я поднимаю глаза, смотрю на маму и понимаю, что папа не приехал и уже никогда не приедет", - из своего опыта дополняет аниматор Оля.

Отзывы участников вдохновляют продолжать “Відновись”

Однако все трудности кажутся уже не такими серьезными, когда команда проекта видит результаты своих усилий. А когда сами участники в конце заезда не сдерживаются от эмоций – и подавно. Эти живые отзывы людей действительно вдохновляют.

Участница Светлана: “Мы стали дружной семьей, зарядились положительными эмоциями, отдохнули, познакомились с Карпатами. Теперь я найду энергию, чтобы поддерживать других. Дети очень довольны, понравилось все: мастер-классы, квесты, походы, экскурсии, бассейн, общение с аниматорами. Большое спасибо всей команде.”

Оксана: “Спасибо всем, кто работал над проектом “Відновись”! Вы невероятные! Благодаря вам каждый из нас сделал большой шаг вперед для того, чтобы жить дальше.”

Своего восторга не сдерживают и маленькие участники, в частности Александра, младший братик которой во время проекта научился танцевать.

“Это была самая сказочная неделя в моей жизни, я получила столько положительных эмоций – не передать словами. Мы очень вас полюбили. Теперь одной из моих мечт будет снова с вами встретиться.” – уверяет она.

Когда видишь искренние эмоции, радость, окрыление людей, на долю которых выпало столько горя, хочется подписаться под словами еще одной из участниц Марии: “Вы делаете что-то невероятное. Сил и вдохновения вам и в дальнейшем воплощать такие проекты и помогать тем, кто в этом так нуждается.

Как получить помощь от проекта “Відновись” Фонда Вадима Столара.

Благотворительный фонд Вадима Столара будет продолжать проект “Відновись”, чтобы охватить как можно больше семей, которые нуждаются в моральной перезагрузке. Чтобы стать участником и получить помощь необходимо:

Соответствовать критериям, которые позволяют принять участие в проекте, а именно: семьи с детьми до 18 лет, у которых одного из родителей забрала война, а также те, кто потерял жилье.

Подготовить документы, подтверждающие принадлежность семьи к одной из категорий, на которые направлен проект.

Следить за новостями Фонда Вадима Столара в соцсетях или на сайте, чтобы не пропустить открытие регистрации на сайте Фонда.

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