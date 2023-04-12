Внесок у майбутнє країни: сім'ї, що постраждали від війни, отримують “друге дихання” на проєкті “Відновись” Фонду Вадима Столара

Глобальне завдання “Відновись” – дати людям сили та віру дочекатися перемоги, – Вадим Столар

“Для мене і для всієї команди проєкт “Відновись” має особливе значення, бо це – наш внесок у майбутнє. Наша мета – дати людям емоційне перезавантаження, можливість зібратися з силами та повернутися до повноцінного життя. Ми об'єднуємо людей з усієї України в одну велику родину. “Відновись” – це важливий внесок у щасливе майбутнє країни та людей”, – пояснює засновник Фонду Вадим Столар.

Волонтерка Фонду Наталія Приходько розповідає, що вже від самого початку проєкту його організатори зрозуміли – це історія з продовженням.

“Вже під час першого етапу нашого проєкту “Відновись” ми зрозуміли, що будемо обов’язково продовжувати. Ми подивилися в очі людей і зрозуміли, наскільки важливе для них таке перезавантаження. На жаль, війна триває, і ще більша кількість українців потребують нашої допомоги, моральної підтримки. Ми хочемо дати людям певне “друге дихання”, – наголошує Наталія.

Фінансування на 7 млн гривень та допомога для майже 700 людей, – Фонд Вадима Столара

Фонд Вадима Столара разом з його засновником профінансували цей проєкт вже на понад 7 млн грн.

“У цьому етапі проєкту “Відновись” взяли участь понад 150 людей. А загалом з серпня 2022 року проєкт охопив вже майже 700 осіб. Ми бачимо ті результати, з якими люди їдуть, і розуміємо, що це надихає їх далі жити, далі рухатися і чекати на нашу перемогу”, – переконана волонтерка.

Вона акцентує, що у “Відновись” працює велика команда волонтерів та професіоналів. Це і психологи, і арттерапевти, і аніматори – люди, які допомагають дорослим і дітям перезавантажити думки в мальовничій та безпечній місцині у Карпатах.

Як пояснює психологиня Наталя, учасники проєкту опинилися у дуже важких життєвих ситуаціях, зазнали горя, втрат. Тому для них дуже важливо емоційно відновитись, відволіктись, перемкнути увагу. А також набратися сил і ресурсів, щоб навчитись далі жити в тих обставинах, у яких вони опинилися.

“Такі проєкти допомагають людям зрозуміти, що вони не самі у своїй біді. На жаль, таких родин дуже багато. Але взявши участь у “Відновись”, вони розкриваються, спілкуються, усміхаються. І вони допомагають одне одному – а це дуже важливо”, – прокоментувала психологиня Інна.

Представники команди проєкту визнають, що кожного заїзду отримують щось своє, унікальний досвід та емоції. Координаторка “Відновись” Людмила розповіла, що складно перебувати в такому насиченому ритмі протягом семи днів. Але коли ти бачиш щирі, веселі оченята дітей та усмішки дорослих, про фізичну втому ти забуваєш: “Найскладніше розставатися з людьми, з якими за тиждень стали однією сім’єю. Мене захоплює, як змінюється настрій людей від першого до останнього дня на нашому проєкті. Це неймовірні люди, які надихають продовжувати “Відновись” і надалі”.

“Кожен заїзд унікальний і не схожий на попередній, зокрема четвертий був неймовірно весняним, добрим, позитивним. Щоразу ми бачимо усмішки на обличчях дітей, відчуваємо їхні обійми, але кожні усмішка чи обійми – унікальні, як і кожна дитина. Проте не менше ніж дитячі нас тішать усмішки та обійми матусь. Усі біди, які випали на їхню долю, вони переживають значно глибше і складніше, ніж діти. І коли ми розуміємо, що нам вдалося хоч трішечки розрадити батьків, ми вважаємо, що виконали своє завдання, а навіть і перевиконали”, – прокоментував аніматор Артур.

Хлопець пояснює, що до кожного заїзду команда готується окремо, тож щоразу програма унікальна:

“Цього разу ми зустрічали весну і готувалися до Великодня. Також ходили до лісу шукати первоцвіти – і знайшли. Діти були у захваті! А завершували четвертий сезон пасхальним квестом, розфарбуванням яєць і тематичною вечіркою”.

Насправді роботу команди не можна назвати легкою, бо вона є емоційно виснажливою.

“Це емоційно складна робота, вона потребує великих внутрішніх витрат, внутрішнього ресурсу спеціаліста. Але це саме те, що ми можемо робити. І я вважаю, що сьогодні кожен має робити те, що може, для нашої країни, для нашої перемоги”, – впевнена Наталя, психологиня проєкту.

“Найскладніше, коли поєднуються емоції дітей та дорослих. Коли на початку заїзду я підходжу до хлопчика і питаю його: “Скажи, з ким ти сюди приїхав?” Він відповідає: “З мамою... і з татом”. А я підіймаю очі, дивлюсь на маму і розумію, що тато не приїхав і вже ніколи не приїде”, – зі свого досвіду доповнює аніматорка Оля.

Відгуки учасників надихають продовжувати “Відновись”

Проте всі труднощі здаються вже не такими серйозними, коли команда проєкту бачить результати своїх зусиль. А коли самі учасники наприкінці заїзду не стримуються від емоцій – і поготів. Ці живі відгуки людей дійсно надихають!

Учасниця Світлана: “Ми стали дружньою сім’єю, зарядилися позитивними емоціями, відпочили, познайомилися з Карпатами. Тепер я знайду енергію, щоб підтримувати інших. Діти дуже задоволені, сподобалося все: майстер-класи, квести, походи, екскурсії, басейн, спілкування з аніматорами. Красно дякую всій команді!”

Оксана: “Дякую всім, хто працював над проєктом “Відновись”! Ви неймовірні! Завдяки вам кожен з нас зробив великий крок вперед для того, щоб жити далі”.

Свого захвату не стримують і маленькі учасники, зокрема Олександра, молодший братик якої під час проєкту навчився танцювати.

“Це був найбільш казковий тиждень у моєму житті, я отримала стільки позитивних емоцій – не передати словами! Ми дуже вас полюбили. Тепер однією з моїх мрій буде знову з вами зустрітися!” – запевняє вона.

Коли бачиш щирі емоції, радість, окрилення людей, на долю яких випало стільки горя, хочеться підписатися під словами ще однієї з учасниць Марії: “Ви робите щось неймовірне! Сил і наснаги вам і надалі втілювати такі проєкти та допомагати тим, хто цього так потребує!

Як отримати допомогу від проєкту “Відновись” Фонду Вадима Столара?

Благодійний фонд Вадима Столара продовжуватиме проєкт “Відновись”, щоб охопити якомога більше родин, які потребують морального перезавантаження. Щоб стати учасником та отримати допомогу необхідно:

Відповідати критеріям, які дозволяють взяти участь у проєкті, а саме: родини з дітьми до 18 років, в яких одного з батьків забрала війна, а також ті, хто втратив житло.

Підготувати документи, які підтверджують належність родини до однієї з категорій, на які спрямований проєкт.

Слідкувати за новинами Фонду Вадима Столара у соцмережах або на сайті, щоб не пропустити відкриття реєстрації на сайті Фонду.

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