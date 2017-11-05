В результате взрыва в лагере беженцев в Сирии погибли 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 ноября. УНН. Жертвами взрыва в крупном центре для беженцев рядом с сирийским Дейр-эз-Зором стали сто человек. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.
Также сообщается, что несколько десятков человек в результате взрыва получили ранения.
Напомним, что ранее сообщалось о нескольких десятках погибших и раненых.
Как сообщал УНН, в лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв .