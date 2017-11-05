Внаслідок вибуху в таборі біженців в Сирії загинули 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Жертвами вибуху в великому центрі для біженців поруч з сирійським Дейр-ез-Зором стали сто чоловік. Про це повідомляє сирійське державне телебачення, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
Також повідомляється, що кілька десятків людей внаслідок вибуху отримали поранення.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося про декілька десятків загиблих і поранених.
Як повідомляв УНН, у таборі для біженців в Сирії стався вибух.