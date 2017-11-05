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Внаслідок вибуху в таборі біженців в Сирії загинули 100 осіб

Внаслідок вибуху в таборі біженців в Сирії загинули 100 осіб

Київ • УНН

 • 11828 перегляди

КИЇВ. 5 листопада. УНН. Жертвами вибуху в великому центрі для біженців поруч з сирійським Дейр-ез-Зором стали сто чоловік. Про це повідомляє сирійське державне телебачення, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.

Також повідомляється, що кілька десятків людей внаслідок вибуху отримали поранення.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про декілька десятків загиблих і поранених.

Як повідомляв УНН, у таборі для біженців в Сирії стався вибух.

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