В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. В результате взрыва в Афганистане погибли семь человек, еще двое получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на МВД страны, передает УНН.
"Семеро мирных жителей погибли и двое получили ранения в результате взрыва бомбы на дороге в восточной афганской провинции Нангархар в воскресенье", - говорится в сообщении.
Напомним, пятеро дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов погибли в результате взрыва в городе Кандагар в Афганистане.
Взрыв произошел во вторник, 10 января. Всего погибли 11 человек, и 18 получили ранения.