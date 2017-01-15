Внаслідок вибуху в Афганістані загинуло семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У результаті вибуху в Афганістані загинуло семеро людей, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на МВС країни, передає УНН.
“Семеро мирних жителів загинули і двоє отримали поранення в результаті вибуху бомби на дорозі в східній афганській провінції Нангархар в неділю”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, п’ятеро дипломатів з Об’єднаних Арабських Еміратів загинули внаслідок вибуху в місті Кандагар в Афганістані.
Вибух стався у вівторок, 10 січня. Усього загинули 11 осіб, та 18 отримали поранення.