В результате взрыва в Багдаде погибли по меньшей мере шесть человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. По меньшей мере шесть человек погибли в Багдаде в результате взрыва автомобиля в населенном преимущественно шиитами районе города, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Полиция сообщила, что автомобиль был заминирован и припаркован у мечети на восточной окраине Багдада.
Также отмечается, что пока никто не взял ответственность за взрыв.
Как сообщал УНН, 31 декабря в результате взрыва в центре Багдада погибли по меньшей мере 18 человек, еще 43 пострадали.