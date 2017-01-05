Внаслідок вибуху у Багдаді загинуло щонайменше шестеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Щонайменше шестеро людей загинули в Багдаді внаслідок вибуху автомобіля в населеному переважно шиїтами районі міста, передає УНН з посиланням на "Радіо Свобода".
Поліція повідомила, що автомобіль був замінований і припаркований біля мечеті на східній околиці Багдада.
Також відзначається, що наразі ніхто не взяв відповідальності за вибух.
Як повідомляв УНН, 31 грудня у результаті вибуху в центрі Багдада загинули щонайменше 18 осіб, ще 43 постраждали.