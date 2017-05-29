В результате урагана в Москве погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В Москве в результате сильного урагана погибли по меньшей мере семь человек, и еще 69 человек обратились в больницу. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает ТАСС , передает УНН.
"По последним данным, в результате падения деревьев и конструкций погибли семь человек", - сказал источник.
По его словам, к врачам обратились 69 пострадавших, всем им оказывается медицинская помощь.
Следственный комитет, в свою очередь, пока подтвердил гибель пяти человек.
Ранее агентство сообщало о двух жертвах урагана: на юго-западе Москвы в районе площади Джавахарлала Неру за урагана упало дерево и придавило насмерть человека. Кроме того, порыв ветра вырвал остановку с земли на Кировоградской улице и отверг ее в сторону пешеходов. От травм погиб один человек.
В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что все экстренные службы столицы переведены в усиленный режим работы.
"Идет сбор и вывоз поваленных деревьев, восстановление опор наружного освещения, ограждений, поврежденных павильонов наземного общественного транспорта", - сказали в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, Мосводосток заранее обеспечил расстановку аварийных бригад и спецтехники в местах возможного скопления воды.
Как сообщили ранее ТАСС в экстренных службах города, в результате урагана в некоторых округах Москвы поваленные деревья и легкие рекламные конструкции. На множестве улиц деревья упали на автомобили.
По словам очевидцев, на Первомайской улице ветер снес детскую площадку и повалил детскую горку. Жители рассказали, что порывами ветра разметало мусорные контейнеры.
Отмечается, что за несколько часов в оперативные службы Москвы поступило более 150 звонков из-за урагана.
Напомним, 5 января в Германии из-за урагана было объявлено чрезвычайное положение .
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf- Блогер Женя (@AnteUni) 29 мая 2017 г.
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Новая собянинская программа по борьбе с автомобилями в центре города pic.twitter.com/RZjBPvbpFM- Badamshin (@badamshin_s) 29 мая 2017 г.
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека ... pic.twitter.com/YayfsjXI6e- Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) 29 мая 2017 г.
Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунд. pic.twitter.com/u8t6kyN37i- Andrey (@ pearler15) 29 мая 2017 г.
Ничего особенного, обычный день на Шаболовке pic.twitter.com/uA8XnOHJmN- залесский (@igiss) 29 мая 2017 г.
Буря Разнесло забор # москва # Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L- Andrey (@ pearler15) 29 мая 2017 г.