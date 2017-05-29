Внаслідок урагану у Москві загинуло сім осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. У Москві внаслідок сильного урагану загинуло щонайменше семеро осіб, і ще 69 осіб звернулись до лікарні. Про це з посиланням на джерела в екстрених службах повідомляє ТАСС, передає УНН.
"За останніми даними, в результаті падіння дерев і конструкцій загинули семеро людей," - сказало джерело.
За його словами, до лікарів звернулися 69 постраждалих, всім їм надається медична допомога.
Слідчий комітет, в свою чергу, поки підтвердив загибель п'яти осіб.
Раніше агентство повідомляло про дві жертви урагану: на південному заході Москви в районі площі Джавахарлала Неру через ураган впало дерево і придавило на смерть людину. Крім того, порив вітру вирвав зупинку із землі на Кіровоградській вулиці і відкинув її в сторону пішоходів. Від травм загинула одна людина.
У прес-службі комплексу міського господарства Москви повідомили, що всі екстрені служби столиці переведені в посилений режим роботи.
“Йде збирання та вивезення повалених дерев, відновлення опор зовнішнього освітлення, огорож, пошкоджених павільйонів наземного громадського транспорту,” — сказали в прес-службі.
За словами співрозмовника агентства, Мосводосток заздалегідь забезпечив розстановку аварійних бригад та спецтехніки в місцях можливого скупчення води.
Як повідомили раніше ТАСС в екстрених службах міста, в результаті урагану в деяких округах Москви повалені дерева і легкі рекламні конструкції. На безлічі вулиць дерева впали на автомобілі.
За словами очевидців, на Першотравневій вулиці вітер зніс дитячий майданчик і повалив дитячу гірку. Жителі розповіли, що поривами вітру розкидало сміттєві контейнери.
Наголошується, що за кілька годин в оперативні служби Москви надійшло понад 150 дзвінків через ураган.
Нагадаємо, 5 січня у Німеччині через ураган було оголошено надзвичайний стан.
Крыша вернись pic.twitter.com/0mKvhEGRcf— Блогер Женя (@AnteUni) 29 мая 2017 г.
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Новая собянинская программа по борьбе с автомобилями в центре города pic.twitter.com/RZjBPvbpFM— Badamshin (@badamshin_s) 29 мая 2017 г.
@mynameisphilipp м. Пражская, убило человека... pic.twitter.com/YayfsjXI6e— Ramiz Mustafaev (@ramizmustafaev) 29 мая 2017 г.
Буря в Москве. Крышу срывает на 40 секунде. pic.twitter.com/u8t6kyN37i— Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.
Ничего особенного, обычный день на Шаболовке pic.twitter.com/uA8XnOHJmN— залесский (@igiss) 29 мая 2017 г.
Буря разнесла забор #москва #Ураган pic.twitter.com/7itlSJpA2L— Andrey (@pearler15) 29 мая 2017 г.