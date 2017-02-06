В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Стрельба произошла возле ночного клуба в американском городе Язу-Сити, штат Миссисипи, в результате которого четыре человека погибли, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Инцидент со стрельбой произошел возле местного ночного клуба Club 66.
Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс, два человека погибли на месте происшествия, а еще двое с ранениями скончались в больнице.
Известно, что перед стрельбой произошла ссора, однако причины ее неизвестны.
По данным властей, стрельбе предшествовала ссора, причина конфликта не сообщается.
Как сообщал УНН, в прошлом году на вечеринке в честь праздника Хэллоуин в штате Нью-Йорк погибли два человека в результате перестрелки.