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В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека

Киев • УНН

 • 7126 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Стрельба произошла возле ночного клуба в американском городе Язу-Сити, штат Миссисипи, в результате которого четыре человека погибли, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека

Инцидент со стрельбой произошел возле местного ночного клуба Club 66.

Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс, два человека погибли на месте происшествия, а еще двое с ранениями скончались в больнице.

Известно, что перед стрельбой произошла ссора, однако причины ее неизвестны.

По данным властей, стрельбе предшествовала ссора, причина конфликта не сообщается.

Как сообщал УНН, в прошлом году на вечеринке в честь праздника Хэллоуин в штате Нью-Йорк погибли два человека в результате перестрелки.

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