В результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека

Инцидент со стрельбой произошел возле местного ночного клуба Club 66.

Как сообщил следователь округа Язу Рики Шиверс, два человека погибли на месте происшествия, а еще двое с ранениями скончались в больнице.

Известно, что перед стрельбой произошла ссора, однако причины ее неизвестны.

По данным властей, стрельбе предшествовала ссора, причина конфликта не сообщается.

Как сообщал УНН, в прошлом году на вечеринке в честь праздника Хэллоуин в штате Нью-Йорк погибли два человека в результате перестрелки.