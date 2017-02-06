Внаслідок стрілянини біля нічного клубу в США загинуло чотири особи
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Стрілянина сталася біля нічного клубу в американському місті Язу-Сіті, штат Міссісіпі, внаслідок якої чотири людини загинули, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Інцидент зі стріляниною стався біля місцевого нічного клубу Club 66.
Як повідомив слідчий округу Язу Ріки Шиверс, двоє людей загинули на місці події, а ще двоє з пораненнями померли в лікарні.
Наразі відомо, що перед стріляниною відбулася сварка, проте причини її невідомі.
За даними влади, стрільбі передувала сварка, причина конфлікту не повідомляється.
Як повідомляв УНН, минулого року на вечірці на честь свята Хелловін в штаті Нью-Йорк загинуло двоє людей внаслідок перестрілки.