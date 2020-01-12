В результате шторма в США погибли восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В США на Среднем Западе и Юго-Востоке возможны сильные наводнения в результате ливней и шквального ветра, уже привели к гибели по крайней мере восьми человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Сообщается о смерчи в штатах Алабама, Кентукки, Арканзасе и Миссисипи. Национальная служба погоды предупредила о возможности торнадо в части Джорджии, Северной Каролине и Южной Каролине.
По уточненным данным, минувшей ночью бури привели к гибели по меньшей мере восьми человек на юге: двух в Техасе, трех в Луизиане и трех в Алабаме.
Более 350 000 домов и предприятий несколько часов были отрезаны от электроснабжения в десяти штатах - Джорджии, Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Алабаме, Теннеси, Кентукки, Огайо, Техасе и Западной Вирджинии.
Напомним, в США из-за непогоды задержали более 1300 авиарейсов.