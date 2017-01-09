Вследствие обстрелов в зоне АТО ранены двое украинских бойцов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 18.00 в зоне АТО состоялось 27 обстрелов. Двое украинских военных ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалик, Павлополь.
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По Широкино огонь вела БМП противника.
На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.
На Луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град.
Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозванивце. По Троицкому огонь вел снайпер.