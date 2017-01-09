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Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 111724 просмотра

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12 марта, 14:19 • 122635 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 119281 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

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12 марта, 12:20 • 149423 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116277 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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12 марта, 06:47 • 122756 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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10 марта, 08:24 • 155327 просмотра
Актуальное
Вследствие обстрелов в зоне АТО ранены двое украинских бойцов

Вследствие обстрелов в зоне АТО ранены двое украинских бойцов

Киев • УНН

 • 9617 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. По состоянию на 18.00 в зоне АТО состоялось 27 обстрелов. Двое украинских военных ранены, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.

На Мариупольском направлении с 82 миллиметровых минометов оккупанты обстреливали Водяное, а из гранатометов и стрелкового оружия - Марьинку, Широкино, Чермалик, Павлополь.

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По Широкино огонь вела БМП противника.

На Донецком направлении - из минометов различных калибров обстреливали Зайцево, Авдеевку и Луганское. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по Авдеевке и Опытному.

На Луганском направлении - в районе Сизого боевики применили БМ-21 Град.

Из минометов неоднократно вели огонь по Троицкому, а из гранатометов и противотанковых управляемых ракетных комплексов - по Новозванивце. По Троицкому огонь вел снайпер.

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