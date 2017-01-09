Внаслідок обстрілів у зоні АТО поранено двох українських бійців
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Станом на 18.00 у зоні АТО відбулося 27 обстрілів. Двох українських військових поранено, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
На Маріупольському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти обстрілювали Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Мар’їнку, Широкине, Чермалик, Павлопіль.
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По Широкиному вогонь вела БМП противника.
На Донецькому напрямку – з мінометів різних калібрів обстрілювали Зайцеве, Авдіївку та Луганське. З гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по Авдіївці та Опитному.
На Луганському напрямку – в районі Сизого бойовики застосували БМ-21 Град.
З Мінометів неодноразово вели вогонь по Троїцькому, а з гранатометів та протитанкових керованих ракетних комплексів – по Новозванівці. По Троїцькому вогонь вів снайпер.