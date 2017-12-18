В результате нападения талибов в Афганистане погибли по меньшей мере 11 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В афганистанський провинции Гильменд в результате нападения талибов погибли по меньшей мере 11 афганских полицейских, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.
“По меньшей мере 11 афганских полицейских погибли 17 декабря в результате нападения боевиков движения „Талибан“ в провинции Гильменд”, — говорится в сообщении.
Кроме того, как заявил начальник местной полиции Гафар Сафи, еще 15 нападающих также были убиты.
Боевики взяли на себя ответственность за нападение.
Также сообщается, что в соседней провинции Кандагар боевик-самоубийца напал на конвоя иностранных сил, в результате чего погибла афганская женщина и ранены пятеро других гражданских. Пока ни одна из группировок взяла на себя ответственность за это нападение.
Как сообщал УНН, лидера “Аль-Каиды” убили на востоке Афганистана.