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Внаслідок нападу талібів у Афганістані загинули щонайменше 11 поліцейських

Внаслідок нападу талібів у Афганістані загинули щонайменше 11 поліцейських

Київ • УНН

 • 9329 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У афганістанській провінції Гельманд внаслідок нападу талібів загинули щонайменше 11 афганських поліцейських, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Щонайменше 11 афганських поліцейських загинули 17 грудня внаслідок нападу бойовиків руху „Талібан“ у провінції Гельманд”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того, як заявив начальник місцевої поліції Гафар Сафі, ще 15 нападників також були вбиті.

Бойовики взяли на себе відповідальність за напад.

Також повідомляється, що у сусідній провінції Кандагар бойовик-самогубця напав на конвоя іноземних сил, внаслідок чого загинула афганська жінка та поранено п’ятеро інших цивільних. Наразі жодне із угруповань взяло на себе відповідальність за цей напад.

Як повідомляв УНН, лідера “Аль-Каїди” вбили на сході Афганістану.

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