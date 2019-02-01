Вследствие мороза в США умирают бездомные и студенты
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Десятки миллионов американцев столкнулись с арктической температурой, которая достигла -49°C. Мороз парализовал Средний запад США и привел к гибели по меньшей мере 21-го человека, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Мороз больше всего поразил слабозащищенные слои населения - в частности бездомных, которые рискуют пострадать от обморожений и умереть. В ряде штатов уже столкнулись с многочисленными смертями от холодного воздуха.
На этой неделе в больницы обратились уже 25 человек с признаками обморожения конечностей - многим из них ампутировали пальцы на руках и ногах.
Один из умерших вследствие обморожения - 18-летний студент Университета Айовы. Его нашли мертвым после короткой прогулки около общежития, как сообщила администрация учебного заведения.
Последний раз такая погода в США наблюдалась более 20 лет назад - сильный мороз был вызван полярным вихрем, массами воздуха, которые двигались на юг из Арктики.
Ранее УНН сообщал, что в США бушует зимний шторм "Джейден", в результате чего в ряде штатов отменили авиаперелеты, закрыли школы и объявили чрезвычайное положение.
Из-за ухудшения погодных условий посольство Украины в США рекомендовало украинцам воздержаться от поездок в потенциально опасные американские регионы.