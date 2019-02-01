Внаслідок морозу в США вмирають бездомні та студенти
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Десятки мільйонів американців стикнулися з арктичною температурою, що сягнула -49°C. Мороз паралізував Середній захід США та призвів до загибелі щонайменше 21-ї людини, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Мороз найбільше вразив найменш захищені верстви населення – зокрема безпритульні, які ризикують постраждати від обморожень та померти. У низці штатів вже стикнулися з численними смертями від холодного повітря.
Цього тижня до лікарень звернулись вже 25 осіб з ознаками обмороження кінцівок – багатьом з них ампутували пальці на руках і ногах.
Один з померлих внаслідок обмороження – 18-річний студент Університету Айови. Його знайшли мертвим після короткої прогулянки коло гуртожитку, як повідомила адміністрація навчального закладу.
Востаннє така погода у США спостерігалась понад 20 років тому – лютий мороз був викликаний полярним вихром, масами повітря, що рухались на південь із Арктики.
Раніше УНН повідомляв, що у США бушує зимовий шторм "Джейден", внаслідок чого у низці штатів скасували авіаперельоти, закрили школи та оголосили надзвичайний стан.
Через погіршення погодних умов посольство України в США рекомендувало українцям утриматись від поїздок в потенційно небезпечні американські регіони.