Внаслідок морозу в США вмирають бездомні та студенти

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Десятки мільйонів американців стикнулися з арктичною температурою, що сягнула -49°C. Мороз паралізував Середній захід США та призвів до загибелі щонайменше 21-ї людини, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Мороз найбільше вразив найменш захищені верстви населення – зокрема безпритульні, які ризикують постраждати від обморожень та померти. У низці штатів вже стикнулися з численними смертями від холодного повітря.

Цього тижня до лікарень звернулись вже 25 осіб з ознаками обмороження кінцівок – багатьом з них ампутували пальці на руках і ногах.

Один з померлих внаслідок обмороження – 18-річний студент Університету Айови. Його знайшли мертвим після короткої прогулянки коло гуртожитку, як повідомила адміністрація навчального закладу.

Востаннє така погода у США спостерігалась понад 20 років тому – лютий мороз був викликаний полярним вихром, масами повітря, що рухались на південь із Арктики.

Раніше УНН повідомляв, що у США бушує зимовий шторм "Джейден", внаслідок чого у низці штатів скасували авіаперельоти, закрили школи та оголосили надзвичайний стан. 

Через погіршення погодних умов посольство України в США рекомендувало українцям утриматись від поїздок в потенційно небезпечні американські регіони. 

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