В результате ДТП на Прикарпатье пострадали семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия на Прикарпатье пострадали семь человек, среди них пятеро детей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Ивано-Франковской области.
Авария произошла 22 января около 18:45 на выезде из города Яремче. Установлено, что 27-летний житель села Микуличин, двигаясь на автомобиле "ВАЗ 2109", не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем "Форд Фиеста" под управлением 38-летнего иванофранковца.
В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ 2109" получил телесные повреждения в виде ссадин ноги. Его 29-летнюю жену и трех детей шести, четырех и трех лет госпитализировали в больницу с травмами головы. Еще одного 3-летнего мальчика-близнеца с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную детскую больницу.
Кроме того, в ДТП пострадал еще один ребенок - 4-летняя пассажирка "Форда". У нее диагностированы посттравматические головные боли.
Работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, в котором травмированы люди. В частности, было установлено, что водитель "Жигулей" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.