Внаслідок ДТП на Прикарпатті постраждали семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на Прикарпатті постраждали семеро людей, серед них п'ятеро дітей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Івано-Франківської області.
Аварія трапилася 22 січня близько 18:45 на виїзді з міста Яремче. Наразі встановлено, що 27-річний житель села Микуличин, рухаючись автомобілем “ВАЗ 2109”, не врахував дорожньої обстановки, не впорався із керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення із автомобілем “Форд Фієста” під керуванням 38-річного іванофранківця.
Внаслідок аварії водій автомобіля “ВАЗ 2109” отримав тілесні ушкодження у вигляді саден ноги. Його 29-річну дружину та трьох дітей віком шести, чотирьох і трьох років госпіталізували до лікарні з травмами голови. Ще одного 3-річного хлопчика-близнюка з тяжкими ушкодженнями голови доправили до обласної дитячої лікарні.
Крім того, в ДТП постраждала ще одна дитина — 4-річна пасажирка “Форда”. У неї діагностовано післятравматичні головні болі.
Працівники поліції з’ясовують усі обставини ДТП, у якій травмовані люди. Зокрема, було встановлено, що водій “Жигулів” перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.