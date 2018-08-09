В результате ДТП в Полтавской области пострадали двое детей

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 9 августа, около 16:00 часов на автодороге Киев - Харьков, возле села Александровка Пирятинского района. Выездом на место происшествия сотрудниками Пирятинского отделения полиции предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Skoda (под управлением 79-летний мужчина) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева", - говорится в сообщении.

В результате от полученных телесных повреждений пассажир ВАЗа, 30-летняя жительница Днепропетровской области, погибла на месте. Двух несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

Полиция на месте происшествия устанавливает обстоятельства и причины ДТП.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", - отметили в ГУНП.

Напомним, в Днепропетровской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузового автомобиля. В ней пострадали 4 человек.