Внаслідок ДТП на Полтавщині постраждали двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Два легкових автомобілі зіштовхнулися на автотрасі Київ - Харків, у Полтавській області. Про це повідомили у відділі комунікації обласної поліції, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 9 серпня, близько 16:00 години на автомобільній дорозі Київ - Харків, біля села Олександрівка Пирятинського району. Виїздом на місце події працівниками Пирятинського відділення поліції попередньо встановлено, що сталося зіткнення автомобілів Skoda (під керуванням 79-річного чоловіка) та "ВАЗ Калина" (за кермом перебував 32-річний чоловік), які рухалися у попутному напрямку з Києва", - йдеться в повідомленні.
У результаті від отриманих тілесних ушкоджень пасажир ВАЗа, 30-річна мешканка Дніпропетровської області, загинула на місці. Двох неповнолітніх пасажирів віком 10 та 6 років із тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.
Поліція на місці події встановлює обставини та причини ДТП.
"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталася ДТП за участі мікроавтобуса і вантажного автомобіля. У ній постраждали 4 осіб.