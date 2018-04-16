В результате драки в американской тюрьме погибли семь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Семь заключенных погибли и около двух десятков получили ранения после того, как в тюрьме строгого режима в штате Южная Каролина развернулась масштабная драка, передает УНН со ссылкой на The Independent.
Пресс-секретарь тюрьмы Джефф Таилон сообщил о количестве погибших после того, как правоохранителям удалось уладить ситуацию в исправительном учреждении "Ли Коррекшенал Инститьюшен" утром в понедельник.
Таилон заявил, что офицеры не пострадали в результате инцидента, который произошел в воскресенье в 19:15. По словам пресс-секретаря, из раненых 17 человек нуждались в помощи в медучреждениях вне территории тюрьмы.
Как сообщал УНН, более 20 человек погибли при попытке побега из тюрьмы в Бразилии.