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Внаслідок бійки в американській в'язниці загинули семеро осіб

Внаслідок бійки в американській в'язниці загинули семеро осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сім в’язнів загинули та близько двох десятків отримали поранення після того, як в тюрмі суворого режиму в штаті Південна Кароліна розгорнулась масштабна бійка, передає УНН з посиланням на The Independent.

Прес-секретар в’язниці Джефф Таілон повідомив про кількість загиблих після того, як правоохоронцям вдалось владнати ситуацію у виправному закладі “Лі Коррекшенал Інстітьюшен” вранці в понеділок.

Таілон заявив, що офіцери не постраждали в результаті інциденту, який стався в неділю о 19:15. За словами прес-секретаря, з поранених 17 людей потребували допомоги у медзакладах поза територією в’язниці.

Як повідомляв УНН, понад 20 людей загинули при спробі втечі з в'язниці у Бразилії.

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