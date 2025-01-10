ВМС Украины: в Черном и Азовском морях без вражеских кораблей

По оперативной информации Военно-Морских Сил Украины по состоянию на утро 10 января 2025 года, в акваториях Черного и Азовского морей не зафиксировано присутствия российских боевых кораблей. Об этом ВМС ВСУ, передает УНН.

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Отмечается, что по состоянию на 06:00 10.01.2025 в Черном море вражеские корабли отсутствуют, в Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В то же время украинские военные моряки отслеживают ситуацию в Средиземном море, где находятся семь кораблей противника. Среди них - два носителя крылатых ракет "Калибр" с общим боекомплектом до 22 ракет.

За сутки в интересах рф проход через Керченский пролив осуществили: в Черное море - 3 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море - 2 судна, которые двигались из пролива Босфор. - говорится в заметке ВМС ВСУ.

Ситуация в акваториях морей остается под постоянным контролем украинских военных.