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ВМС України: у Чорному та Азовському морях без ворожих кораблів

ВМС України: у Чорному та Азовському морях без ворожих кораблів

Київ • УНН

 • 26709 перегляди

Станом на ранок 10 січня 2025 року в акваторіях Чорного та Азовського морів відсутні російські бойові кораблі. У Середземному морі перебувають 7 кораблів противника, включаючи 2 носії "Калібрів".

За оперативною інформацією Військово-Морських Сил України станом на ранок 10 січня 2025 року, у акваторіях Чорного та Азовського морів не зафіксовано присутності російських бойових кораблів. Про це ВМС ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що станом на 06:00 10.01.2025 в Чорному морі ворожі кораблі відсутні, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

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Водночас українські військові моряки відстежують ситуацію у Середземному морі, де перебувають сім кораблів противника. Серед них – два носії крилатих ракет "Калібр" із загальним боєкомплектом до 22 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 3 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор.

- йдеться у дописі ВМС ЗСУ.

Ситуація в акваторіях морів залишається під постійним контролем українських військових.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна

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