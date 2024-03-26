ВМС Украины официально подтвердили поражение российского корабля "иван хурс" и захваченного БДК "Константин Ольшанский"

В США после аварии судна обвалился мост, в воде ищут по меньшей мере семь человек

Большая лодка врезалась в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, в результате чего часть моста обвалилась, а несколько автомобилей упали в воду, при этом ведутся спасательные работы для по меньшей мере семи человек, которые, как полагают, находятся в воде.