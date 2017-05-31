ВМФ России ударили крылатыми ракетами по Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Российские военные фрегат "Адмирал Эссен" и подводная лодка "Краснодар" запустили четыре крылатые ракеты "Калибр" по району Пальмиры в Сирии. Российское Минобороны заявляет, что удар нацелен на обьекты террористической организации "Исламское государство" (ИД), передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"С акватории восточной части Средиземного моря фрегатом "Адмирал Эссен" и подводной лодкой "Краснодар" ВМФ России осуществлены пуски четырех крылатых ракет "Калибр" по объектам террористической группировки ИД в районе Пальмиры... Все цели поражены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что целями для поражения стали укрытия в районе к востоку от Пальмиры, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.
Указано, что командование США, Турции и Израиля были проинформированы о пусках Россией крылатых ракет по Сирии.
"Командование США, Турции и Израиля были своевременно проинформированы о пусках крылатых ракет по действующим каналам взаимодействия", - сказано в сообщении.
Напомним, 7 апреля США выпустили 59 крылатых ракет "Томагавк" по военному аэродрому в центральной Сирии, из которого, как они утверждают, вылетели самолеты, совершившие химическую атаку в провинции Идлиб.