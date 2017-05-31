ВМФ Росії вдарили крилатими ракетами по Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Російські військові фрегат "Адмірал Ессен" і підводний човен "Краснодар" запустили чотири крилаті ракети "Калібр" по району Пальміри в Сирії. Російське міноборони заявляє, що удар націлений на об'єкти терористичної організації "Ісламська держава" (ІД), передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"З акваторії в східній частині Середземного моря фрегатом "Адмірал Ессен" і підводним човном "Краснодар" ВМФ Росії здійснені пуски чотирьох крилатих ракет "Калібр" по об'єктах терористичного угруповання ІД в районі Пальміри... Всі цілі уражені", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що цілями для ураження стали укриття в районі на схід від Пальміри, де перебувала важка техніка і скупчення живої сили бойовиків, перекинутих з Ракки.
Вказано, що командування США, Туреччини та Ізраїлю були поінформовані про пуски Росією крилатих ракет по Сирії.
"Командування США, Туреччини та Ізраїлю були своєчасно поінформовані про пуски крилатих ракет за діючими каналах взаємодії", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, 7 квітня США випустили 59 крилатих ракет “Томагавк” по військовому аеродрому в центральній Сирії, з якого, як вони стверджують, вилетіли літаки, які здійснили хімічну атаку у провінції Ідліб.