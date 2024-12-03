Вместе с госнаградами будут забирать еще и налоговые льготы. Рада приняла законопроект
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о лишении налоговых льгот лиц, у которых забрали государственные награды. Изменения коснутся в частности тех, кто потерял звание Героя Украины и другие отличия из-за поддержки страны-агрессора.
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, предусматривающий лишение налоговых льгот лиц, у которых забрали госнаграды. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №11411.
"№11411-лишение налоговых льгот тех, у кого отобрали государственные награды. В целом (259)", - сообщил Железняк.
Согласно законопроекту, лица, потерявшие государственные награды, в том числе звание Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы.
Напомним
Верховная Рада приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал укас, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград 34 человек. В частности, речь идет о российских певцах Николае Баскове, Филиппе Киркорове и певицах Ани Лорак и Таисии Повалий.