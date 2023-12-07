Власти Одесской области отобрали котельную у коммерсантов, которые мучили холодом почти две тысячи человек

Два года около двух тысяч одесситов из-за конфликта владельца котельной и ОСМД были без тепла. Впрочем сегодня, 7 декабря, глава Одесской ОВА Олег Кипер совместно с военным командованием подписал приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, которая отвечает за теплоснабжение дома. Об этом Кипер сообщил в своем tg-канале, передает УНН.

Теплу в одесском ЖК "Изумруд" - быть. Два года около двух тысяч одесситов из-за конфликта владельца котельной и ОСМД были без тепла. Символично, что именно в День местного самоуправления имеем утешительные плоды совместной работы. Подписал совместно с военным командованием приказ, благодаря которому город сможет взять под управление котельную, которая отвечает за теплоснабжение дома - сообщил он.

Кипер добавил, что представители городской власти, в свою очередь, провели переговоры с банком о передаче в управление мэрии на зимний период этого года котлы и все, что необходимо, чтобы работала котельная.

"В свою очередь, депутаты горсовета сегодня проголосовали за выделение средств на урегулирование этой ситуации. Будем следить за дальнейшей ситуацией", - сообщил глава ОВА.