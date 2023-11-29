Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт
Киев • УНН
15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.
15-летний подросток был задержан в Германии по подозрению в планировании возможного нападения на рождественскую ярмарку. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.
Детали
Отмечается, что по данным прокуратуры Дюссельдорфа, подростка задержали во вторник во время обыска в его доме. Суд постановил оставить его под стражей по подозрению в планировании и подготовке теракта.
Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл, сказал, что подозреваемый писал в чате о планах нападения, и после обсуждение различных сценариев участники "согласовали конкретный план нападения на рождественская ярмарка".
Это казалось очень конкретным
По словам Реула, мальчика арестовали после того, как немецкие власти получили информацию из-за границы о возможных планах нападения. По его словам, власти быстро установили личность подозреваемого, который ранее не был известен местным органам безопасности.
Внутренняя разведка Германии заявила ранее в среду, что угрожающая ситуация в стране обострилась после нападения ХАМАС на юге Израиля 7 октября.
Агентство указало на риск радикализации нападающих-одиночек, использующих простые средства для нападения на "мягкие цели", добавив, что "опасность реальна и выше, чем была в течение длительного времени".
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Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт
15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.
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