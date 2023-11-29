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vlasti-germanii-arestovali-15-letnego-podrostka-gotovivshego-terakt

Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 23:20  •  2252 просмотра

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15-летний подросток был арестован в Германии по подозрению в планировании теракта на рождественской ярмарке после того, как власти получили информацию от иностранной разведки. Подросток находится под стражей, подробности планируемого теракта обсуждаются в чате.

15-летний подросток был задержан в Германии по подозрению в планировании возможного нападения на рождественскую ярмарку. Об этом пишет The Associated Press, передает УНН.

Детали

Отмечается, что по данным прокуратуры Дюссельдорфа, подростка задержали во вторник во время обыска в его доме. Суд постановил оставить его под стражей по подозрению в планировании и подготовке теракта.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройл, сказал, что подозреваемый писал в чате о планах нападения, и после обсуждение различных сценариев участники "согласовали конкретный план нападения на рождественская ярмарка".

Это казалось очень конкретным

сказал Реул журналистам.

По словам Реула, мальчика арестовали после того, как немецкие власти получили информацию из-за границы о возможных планах нападения. По его словам, власти быстро установили личность подозреваемого, который ранее не был известен местным органам безопасности.

Внутренняя разведка Германии заявила ранее в среду, что угрожающая ситуация в стране обострилась после нападения ХАМАС на юге Израиля 7 октября.

Агентство указало на риск радикализации нападающих-одиночек, использующих простые средства для нападения на "мягкие цели", добавив, что "опасность реальна и выше, чем была в течение длительного времени".

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Новости Мира
Влада Німеччини заарештувала 15-річного підлітка, який готував теракт
German authorities have arrested a 15-year-old teenager who was preparing a terrorist attack
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Власти Германии арестовали 15-летнего подростка, готовившего теракт

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