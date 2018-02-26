Власти Словакии обещают миллион евро за помощь в поиске убийц журналиста
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Правительство Словакии пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 млн евро тем, кто сможет предоставить полезную информацию, которая поможет найти убийц журналиста братиславского сетевого портала Aktuality.sk Яна Куциака. Об этом сообщил в понедельник премьер Словакии Роберт Фицо, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
По словам Фицо, для расследования убийства журналиста будет создан специальный коллектив, в который войдут самые опытные сотрудники генпрокуратуры, спецпрокуратуры, МВД, полиции, контрразведки и Национального уголовного агентства.
По мнению словацких журналистов, причиной убийства Куциака стала его профессиональная деятельность. Корреспондент занимался расследованием дел, связанных с коррупцией и политическими аферами.
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Куциак течение последних трех лет, помимо прочего, вел расследования финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков, чиновников и руководства возглавляемой премьером правящей партии "Курс - социальная демократия".
Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.