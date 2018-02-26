Власти Словакии обещают миллион евро за помощь в поиске убийц журналиста

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 64226 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 78658 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 81382 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 107683 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100484 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104602 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111563 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117094 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122804 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134339 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Актуальное
Власти Словакии обещают миллион евро за помощь в поиске убийц журналиста

Власти Словакии обещают миллион евро за помощь в поиске убийц журналиста

Киев  •  УНН

 • 9123 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Правительство Словакии пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 млн евро тем, кто сможет предоставить полезную информацию, которая поможет найти убийц журналиста братиславского сетевого портала Aktuality.sk Яна Куциака. Об этом сообщил в понедельник премьер Словакии Роберт Фицо, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

По словам Фицо, для расследования убийства журналиста будет создан специальный коллектив, в который войдут самые опытные сотрудники генпрокуратуры, спецпрокуратуры, МВД, полиции, контрразведки и Национального уголовного агентства.

По мнению словацких журналистов, причиной убийства Куциака стала его профессиональная деятельность. Корреспондент занимался расследованием дел, связанных с коррупцией и политическими аферами.

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Куциак течение последних трех лет, помимо прочего, вел расследования финансовых афер, связанных с людьми, которые вращаются вокруг известных политиков, чиновников и руководства возглавляемой премьером правящей партии "Курс - социальная демократия".

Как сообщал УНН, журналист и его девушка были убиты в собственном доме на выходных 24-25 февраля.

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