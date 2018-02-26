Влада Словаччини обіцяє мільйон євро за допомогу в пошуку вбивць журналіста

За словами Фіцо, для розслідування вбивства журналіста буде створено спеціальний колектив, до якого увійдуть найдосвідченіші співробітники генпрокуратури, спецпрокуратури, МВС, поліції, контррозвідки та Національного кримінального агентства.

На думку словацьких журналістів, причиною вбивства Куціака стала його професійна діяльність. Кореспондент займався розслідуванням справ, пов'язаних з корупцією і політичними аферами.

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Куціак протягом останніх трьох років, крім іншого, вів розслідування фінансових афер, пов'язаних з людьми, які обертаються навколо відомих політиків, урядовців і керівництва очолюваної прем'єром правлячої партії "Курс - соціальна демократія".

Як повідомляв УНН, журналіст та його дівчина були вбиті у власному будинку на вихідних 24-25 лютого.