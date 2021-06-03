"Власть олигархов или власть Государства": Верещук прокомментировала законопроект Президента о деолигархизации
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Законопрект Президента Владимира Зеленского о деолигархизации - тяжелый, но необходимый для государства шаг. Об этом заявила народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.
Детали
"Период сосуществования государства с олигархами заканчивается. Нам нужно сильное Государство. С олигархами это невозможно.
Много глубинных проблем нашей страны своим первоисточником имеют именно олигархическое влияние на государственную власть с присущей тотальной коррупцией. Олигархия разрушает государство, потому что пытается приватизировать государственную власть", - заявила Верещук.
Она допустила, что законопрект может претерпеть изменения в ходе разбирательства, но принимать его однозначно нужно.
"Президент взялся за демонтаж олигархической системы. Это большой вызов, тяжелый и неблагодарный путь. Но, кто знает: возможно, именно для этого 73% украинцев отдали за него свои голоса два года назад, может, это главное, что должен сделать Президент Зеленский" , - отметила нардеп.
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Верещук назвала четыре темы заседания СНБО 4 июня.