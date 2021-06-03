"Влада олігархів або влада Держави": Верещук прокоментувала законопроект Президента про деолігархізацію

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"Період співіснування Держави з олігархами закінчується. Нам потрібна сильна Держава. З олігархами це неможливо.

Багато глибинних проблем нашої країни своїм першоджерелом мають саме олігархічний вплив на державну владу з притаманною тотальною корупцією. Олігархія руйнує Державу, бо намагається приватизувати державну владу", - заявила Верещук.

Вона допустила, що законопрект може зазнати змін в ході розгляду, але приймати його однозначно потрібно.

"Президент взявся за демонтаж олігархічної системи. Це великий виклик, важкий та невдячний шлях. Але, хто знає: можливо, саме для цього 73% українців віддали за нього свої голоси два роки тому, може, це головне, що має зробити Президент Зеленський", - наголосила нардеп.

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Верещук назвала чотири теми засідання РНБО 4 червня.