"Влада олігархів або влада Держави": Верещук прокоментувала законопроект Президента про деолігархізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Законопрект Президента Володимира Зеленського про деолігархізацію - важкий, але потрібний для держави крок. Про це заявила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук, передає УНН.
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"Період співіснування Держави з олігархами закінчується. Нам потрібна сильна Держава. З олігархами це неможливо.
Багато глибинних проблем нашої країни своїм першоджерелом мають саме олігархічний вплив на державну владу з притаманною тотальною корупцією. Олігархія руйнує Державу, бо намагається приватизувати державну владу", - заявила Верещук.
Вона допустила, що законопрект може зазнати змін в ході розгляду, але приймати його однозначно потрібно.
"Президент взявся за демонтаж олігархічної системи. Це великий виклик, важкий та невдячний шлях. Але, хто знає: можливо, саме для цього 73% українців віддали за нього свої голоси два роки тому, може, це головне, що має зробити Президент Зеленський", - наголосила нардеп.
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Верещук назвала чотири теми засідання РНБО 4 червня.