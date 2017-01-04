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Власть вряд ли будет принимать кардинальные решения в 2017 году для урегулирования ситуации на Донбассе - политолог

Киев • УНН

 • 15142 просмотра

По словам эксперта, связанные с конфликтом вопросы могут быстро меняться в зависимости от активизации военных действий на Донбассе

КИЕВ. 4 января. УНН. Политолог Виталий Бала озвучил прогноз развития политической ситуации в Украине в 2017 году. Об этом он рассказал в эксклюзивном комментарии УНН.

"Вопрос, который связан с войной, может быстро меняться в зависимости от активизации военных действий на Донбассе, насколько Россия захочет поднять градус напряжения и эскалации конфликта и реакции на это. Пока существуют минские соглашения и понимание того, что вопрос нужно решать как раз в рассмотрении и исполнении минских пунктов, о каких-то серьезных, кардинальных решениях говорить не приходится ", - отметил политолог.

При этом, по мнению эксперта, вряд ли в 2017 году украинская власть будет принимать кардинальные политические решения в вопросе разрешения ситуации на Донбассе.

По словам В.Балы, экспертная среда, в частности, связывает продолжение или непродлении алгоритма минских переговоров с приходом к власти в США администрации новоизбранного президента Дональда Трампа. Последний в марте планирует озвучить видение взаимоотношений США с Россией и Украиной.

Вместе с тем политолог прогнозирует, что весной могут некоторые политические силы   требовать проведения досрочных парламентских выборов.

"По большому счету, есть определенные условия весной, то есть апрель-май, фактически для того, чтобы были запущены механизмы для роспуска парламента, чтобы не существовала коалиция, отправку в отставку правительства. То есть, те политические силы, которые хотят начать перевыборы, они весной имеют возможности для того, чтобы попробовать воплотить это в жизнь ", - заявил В.Бала.

Он напомнил, что согласно украинскому законодательству, в апреле 2017 года истекает срок неприкосновенности правительства, а именно, период, когда его нельзя отправлять в отставку - год после назначения.

"И в 2016 году, и в первой половине 2017 года главным трендом, если можно так сказать, украинской политики будет вопрос перевыборов", - отметил политолог.

Он также добавил, что по большому счету, все законы, которые принимались парламентом в прошлом году, прямо или косвенно касались вопроса проведения или непроведения досрочных выборов в ВРУ.

Эксперт также прогнозирует, что в текущем году Украина все же удастся получить право на безвизовые поездки в ЕС.

По его словам, формально нет никаких оснований для отказа Украине в либерализации визового режима с ЕС. "Украина со своей стороны все выполнила, поэтому здесь от внутриполитических действий (власти - ред.) мало что зависит", - отметил В.Бала.

Он также добавил, что ускорение реформ и борьба с коррупцией сделали бы торможение процесса оппонентами Украины в ЕС.

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