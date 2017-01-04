Влада навряд чи прийматиме кардинальні рішення у 2017 році для врегулювання ситуації на Донбасі - політолог

КИЇВ. 4 січня. УНН. Політолог Віталій Бала озвучив прогноз розвитку політичної ситуації в Україні у 2017 році. Про це він розповів у ексклюзивному коментарі УНН.

"Питання, яке пов'язане з війною, може швидко змінюватися в залежності від активізації військових дій на Донбасі, наскільки Росія захоче підняти градус напруги та ескалації конфлікту і реакція на це буде. Поки існують мінські угоди і розуміння того, що питання потрібно вирішувати якраз в розгляді і виконанні мінських пунктів, про якісь серйозні, кардинальні рішення говорити не приходиться", - зазначив політолог.

При цьому, на думку експерта, навряд чи у 2017 році українська влада прийматиме кардинальні політичні рішення у питанні вирішення ситуації на Донбасі.

За словами В.Бали, експертне середовище, зокрема, пов'язує продовження чи непродовження алгоритму мінських переговорів із приходом до влади в США адміністрації новообраного президента Дональда Трампа. Останній у березні планує озвучити бачення взаємовідносин США з Росією та Україною.

Разом з тим політолог прогнозує, що навесні можуть деякі політичні сили вимагатимуть проведення дострокових парламентських виборів.

"По великому рахунку, є певні умови весною, тобто квітень-травень, фактично для того, щоб були запущені механізми для розпуску парламенту, щоб не існувала коаліція, відправлення у відставку уряду. Тобто, ті політичні сили, які хочуть розпочати перевибори, вони весною мають можливості для того, щоб спробувати втілити це в життя", - заявив В.Бала.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством, у квітні 2017 року спливає термін недоторканності уряду, а саме, період, коли його не можна відправляти у відставку - рік після призначення.

"І у 2016 році, і в першій половині 2017 року головним трендом, якщо можна так сказати, української політики буде питання перевиборів", - зазначив політолог.

Він також додав, що за великим рахунком, усі закони, які приймалися парламентом торік, прямо чи опосередковано стосувалися питання проведення чи непроведення дострокових виборів до ВРУ.

Експерт також прогнозує, що у поточному році Україні все ж вдасться отримати право на безвізові поїздки до ЄС.

За його словами, формально немає ніяких підстав для відмови Україні у лібералізації візового режиму з ЄС. "Україна зі своєї сторони все виконала, тому тут від внутрішньополітичних дій (влади - ред.) мало що може залежати", - зазначив В.Бала.

Він також додав, що пришвидшення реформ і боротьба з корупцією унеможливили б гальмування процесу опонентами України в ЄС.