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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 30943 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 94925 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 121421 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 129125 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 167793 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152852 просмотра

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Власти могут запретить использование ртутных ламп и термометров

Власти могут запретить использование ртутных ламп и термометров

Киев  •  УНН

 • 12377 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Минприроды представило на общественное обсуждение законопроект о запрете использования ртутных ламп и термометров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Документ находится на согласовании в Кабмине. Он ратифицирует Минаматскую конвенцию о запрете ртути в быту.

Основные положения Конвенции касаются постепенного запрета использования и производства некоторых приборов с содержанием ртути, а также обязательного прекращения ее добычи. Речь идет, в первую очередь, о люминесцентных лампах с содержанием ртути, неэлектронных измерительных приборах (термометры и барометры), некоторых медицинских препаратах, рассказали в Минприроды.

При этом в министерстве заверили, что внедрение Конвенции не принесет ущерб бизнесу.

"На сегодня в Украине производство приборов, запрещает конвенция, отсутствует - речь только об импорте. И мы видим, что его объемы на сегодня - мизерные. С другой стороны, в тех областях где содержание ртути должно быть замещено до 2020 года, ратификация конвенции будет способствовать более быстрому поиску альтернатив и активизации инвестиций в безопасные технологии. Предприятиям в свою очередь будет представлены лучшие практики и технологии по замещению ртути и и ее соединений", - сообщил директор Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Минприроды Сергей Лукьянчук.

Минаматскую конвенцию о запрете ртути в быту уже подписали около 130 стран. Еще 94 - ратифицировали.

Напомним, в Украине продолжаются проверки утилизаторов опасных предприятий. Каждое восьмое спецпредприятие уже лишено лицензий.

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