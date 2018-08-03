Власти могут запретить использование ртутных ламп и термометров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Минприроды представило на общественное обсуждение законопроект о запрете использования ртутных ламп и термометров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Документ находится на согласовании в Кабмине. Он ратифицирует Минаматскую конвенцию о запрете ртути в быту.
Основные положения Конвенции касаются постепенного запрета использования и производства некоторых приборов с содержанием ртути, а также обязательного прекращения ее добычи. Речь идет, в первую очередь, о люминесцентных лампах с содержанием ртути, неэлектронных измерительных приборах (термометры и барометры), некоторых медицинских препаратах, рассказали в Минприроды.
При этом в министерстве заверили, что внедрение Конвенции не принесет ущерб бизнесу.
"На сегодня в Украине производство приборов, запрещает конвенция, отсутствует - речь только об импорте. И мы видим, что его объемы на сегодня - мизерные. С другой стороны, в тех областях где содержание ртути должно быть замещено до 2020 года, ратификация конвенции будет способствовать более быстрому поиску альтернатив и активизации инвестиций в безопасные технологии. Предприятиям в свою очередь будет представлены лучшие практики и технологии по замещению ртути и и ее соединений", - сообщил директор Департамента экологической безопасности и разрешительно-лицензионной деятельности Минприроды Сергей Лукьянчук.
Минаматскую конвенцию о запрете ртути в быту уже подписали около 130 стран. Еще 94 - ратифицировали.
Напомним, в Украине продолжаются проверки утилизаторов опасных предприятий. Каждое восьмое спецпредприятие уже лишено лицензий.