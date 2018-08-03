Влада може заборонити використання ртутних ламп та термометрів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Мінприроди представило на громадське обговорення законопроект про заборону використання ртутних ламп і термометрів, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
Документ перебуває на узгодженні в Кабміні. Він ратифікує Мінаматську конвенцію про заборону ртуті в побуті.
Основні положення Конвенції стосуються поступової заборони використання і виробництва деяких приладів з вмістом ртуті, а також обов’язкового припинення її видобутку. Йдеться, в першу чергу, про люмінесцентні лампи з вмістом ртуті, неелектронні вимірювальні прилади (термометри і барометри), деякі медичні препарати, розповіли у Мінприроди.
При цьому у міністерстві запевнили, що впровадження Конвенції не принесе збитків бізнесу.
"На сьогодні в Україні виробництво приладів, які забороняє конвенція, відсутнє — мова лише про імпорт. І ми бачимо, що його обсяги на сьогодні — мізерні. З іншого боку, у тих галузях де вміст ртуті має бути заміщено до 2020 року, ратифікація конвенції сприятиме більш швидкому пошуку альтернатив та активізації інвестицій у безпечні технології. Підприємствам у свою чергу буде запропоновано найкращі практики та технології із заміщення ртуті та та її сполук”, - повідомив директор Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності Мінприроди Сергій Лук'янчук.
Мінаматську конвенцію про заборону ртуті в побуті вже підписали близько 130 країн. Ще 94 - ратифікували.
Нагадаємо, в Україні тривають перевірки утилізаторів небезпечних підприємств. Кожне восьме спецпідприємство вже позбавлено ліцензій.